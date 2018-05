Eigenaresse van eetcafé Foots en klagende buren eindelijk in gesprek

Begin dit jaar werd een paar keer een klacht ingediend over geluidsoverlast vanuit Foots, waarna eigenaresse Soesila Sewratan fikse boetes ontving van de gemeente. De live-muziekavonden schafte ze af, maar daarmee was de kous nog niet af. Vorige week ontdekte ze camera's in de cafétuin en op het terras. Sewratan: ,,Ik dacht alles wel te hebben gehad. Nou, nee dus."



Maar mag dat zomaar, camera's plaatsen op andermans terrein? Privacy-consultant en onderzoeker Merel Koning (Radboud Universiteit) spreekt van een 'lastige' zaak. ,,Filmbeelden maken is geen misdrijf, tenzij het met een verborgen camera is. Maar filmen zónder dat vooraf te hebben aangekondigd, is wel een overtreding. De eigenaresse kan daarvan aangifte doen bij de politie. Bovendien raad ik haar aan een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Bij de civiele rechter kan ze terecht met een melding over aantasting van haar privacy. De rechter kan de filmers dan opleggen te stoppen." De makkelijkste en goedkoopste oplossing is volgens Koning echter om een parasol op het terras te zetten, zodat het beeld wordt versperd. ,,Dat is toegestaan."



De buren zelf ontkenden afgelopen week tegenover Den Haag FM dat zij de camera's plaatsten. Wel hebben ze volgens Sewratan aangegeven eindelijk in gesprek te willen. ,,Dit kan mijn redding zijn."



