Eigenaresse van gecrashte Audi heeft wel ander voertuig terug: Doet pijn om te zien

Toch vindt ze dat niet eens het ergste. Wat haar het meest dwars zit, is dat er iemand ingebroken heeft. Terwijl het gezin lag te slapen, zijn de autosleutels uit het huis gestolen en de voertuigen vanaf de oprit weggehaald. Pabbruwee is ervan overtuigd dat de dief, of dieven, de woning in de gaten gehouden hebben. “Dus ze moeten geweten hebben dat er ook kinderen in huis waren. Ze hebben een heel gezin de stuipen op het lijf gejaagd.”



Pabbruwee zette de foto’s van de twee gestolen Audi’s op Facebook gezet met het verzoek die zo veel mogelijk te delen. Dat is inmiddels honderden keren gedaan. De Audi A6 werd afgelopen weekend in Den Haag te koop aangeboden. Toen de politie hierover gealarmeerd werd, probeerde de bestuurder te vluchten. Dat ging mis en hij crashte in de Zusterstraat. Foto’s van de ravage verschenen online en werden al snel doorgestuurd naar het gezin Pabbruwee. Ook al is een leasemaatschappij eigenaar, toch deed het pijn de beelden te zien.