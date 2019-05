Eigenlijk is die worst op poten een soort kat, maar dan met grotere drollen

Feministen pleiten in biblio­theek voor woede als actiemid­del

6 mei Boos worden om je zin te krijgen. Volgens de Amerikaanse feministe Soraya Chemaly en documentairemaakster Sunny Bergman is flink kwaad worden voor vrouwen de beste manier om onderdrukking tegen te gaan. De twee gaan woensdag in de centrale bibliotheek aan het Spui tijdens B-Unlimited in gesprek over woede als hulpmiddel.