'Eigenlijk is heel 's-Gravenhage één groot Hotel des Indes'

Vrouw bab­bel­truc-ben­de vrijgelaten

19:23 De Haagse rechtbank heeft een vrouw die deel zou uitmaken van een babbeltruc-bende vandaag voorlopig vrijgelaten, drie andere verdachten blijven vastzitten. Zij zouden in Den Haag en andere plaatsen tientallen, hoogbejaarde slachtoffers sieraden en pinpassen hebben afgetroggeld. Daarbij is bijna 11.000 euro buitgemaakt. Het oudste slachtoffer is 98 jaar.