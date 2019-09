Eigentijdse ontwerper Cor was wars van dikdoenerij: ‘Het is de kat die schuilt voor onweer’

De beeldhouwwerken van Cor Dam (26 april 1935 - 29 juli 2019) zijn over de hele wereld te vinden. Van een kruispunt in Japan tot een plein in Rotterdam of een winkelcentrum in Deventer. De kunstenaar uit Delft was bijzonder productief. Als vader van een jong gezin had hij niet de luxe om de vrije vogel uit te hangen. Hij hakte, kneedde, verfde, fotografeerde en boetseerde achter elkaar door.