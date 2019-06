Eikenprocessierups slaat toe bij Rijswijkse Schouwburg, hele dansvereniging heeft jeuk

,,Het begon bij mijn man. Hij zat helemaal onder”, zegt Annemieke Wagenaar van dansvereniging Dans Creatie uit Wateringen. Afgelopen weekend gaven de 600 leerlingen van Dans Creatie vier shows in de Rijswijkse Schouwburg. Er kwamen zo’n 3000 mensen kijken. ,,Toen ik het ook kreeg, dachten we eerst dat het iets in ons huis was. Maar toen een dansdocent me belde dat ze onder de bultjes zat, ging het bij me dagen dat het bij de schouwburg vandaan kon komen.”



Wagenaar heeft meteen de Rijswijkse Schouwburg gebeld. ,,Er blijkt een nest vol eikenprocessierupsen bij de laad- en losruimte en de parkeerplaats te zitten. Veel dansers en docenten hebben daar rondgelopen afgelopen weekend, omdat het zo warm was. Maar ook bezoekers die daar hebben geparkeerd, kunnen er last van hebben.”