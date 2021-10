Eilandvitrines en tegeltableaus: 30 winkelpanden worden monument

De variëteit aan rijkversierde gevels of juist strakke, functionele etalageruimtes is groot in Den Haag. Het zal veel winkelende Hagenaars waarschijnlijk niet eens zo opvallen, denkt Maup Burgers, van Wandelen met Maup. Elk jaar rond de feestdagen organiseert hij een speciale winkelwandeling. ,,Mensen zijn aan het winkelen en hebben dan vooral oog voor wat er in de etalage ligt, of de prijs van die spullen. Ze kijken niet naar de winkel zelf, de architectuur, de bolle ruiten of tegeltableaus”, somt hij een aantal kenmerken op.