Eind goed al goed: op straat gevonden husky per toeval herenigd met baasje

Afgelopen week ontving Dierenambulance & Hospitaal Den Haag een melding van de politie over een gevonden husky. De viervoeter liep over straat zonder eigenaar. Nadat het de politie was gelukt om de hond te vangen legde ze contact met de stichting. En toen begon de zoektocht naar zijn baasje.

Geen gemakkelijke opgave, want de hond bleek een Bulgaarse chip te hebben en was niet geregistreerd in Nederland. ‘Daarom namen we de husky mee naar ons hospitaal. We gaven haar lekker te eten en hoopten dat de eigenaar zich bij ons zou melden’, schrijft de stichting Dierenambulance & Hospitaal op haar facebookpagina.

Zoals gebruikelijk werd het gevonden dier de volgende dag naar Stichting Haags Dierencentrum gebracht. In de tussentijd gingen chauffeurs van de stichting weer verder met andere meldingen. Opnieuw reden ze door de wijk waar de husky was gevonden, dit keer op zoek naar een vogeltje. Plotseling liet een man in paniek een foto van zijn hond zien. Wat bleek? Het beest had heel veel gelijkenissen met de gevonden husky.

Tranen van geluk

De eigenaar van de hond had tranen in zijn ogen van geluk toen hij zijn husky direct kwam ophalen bij Stichting Haags Dierencentrum. Wel zal hij de Bulgaarse chip nog bij de Nederlandse database moeten registreren om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

