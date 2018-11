Einde aan files A4 door extra rijstrook?

Ad Vonk, woordvoerder van de ANWB, is tevreden over de maatregelen vanuit het departement. ,,Het is een stap in de goede richting en eentje die ook zeker nodig is. Ik denk echt dat dit soelaas gaat bieden voor de vele reizigers die dagelijks op dit traject vastlopen'', stelt Vonk. Wel wijst hij erop dat het alsnog behoorlijk wat jaren duurt, voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen. ,,Maar het is in elk geval gunstig dat een en ander wordt versneld.''

Of de verbrede weg een einde maakt aan de files, is nog maar de vraag, want de uitdagingen op het traject zijn groot, aldus Vonk. ,,Als je kijkt naar de congestie op de A4, dan hebben we het over een serieus probleem. Zeker wanneer je beseft dat de bouwopgave in deze grote regio flink is. Wanneer er zoveel woningen bij komen, is het logisch dat ook de verkeersdruk toeneemt.''

Geld