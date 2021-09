Einde aan onduidelijkheid: Grote Marktstraat moet fietspad krijgen

‘Op de Grote Markt­straat hebben Hagenaars meer aan fietspad dan aan promenade met internatio­na­le allure’

1 september Het is nog altijd een verkeerschaos in de Grote Marktstraat. Fietsers en voetgangers tasten in het duister wie er voorrang heeft. Met veel bijna-ongelukken tot gevolg. Nu is er een handtekeningenactie om het fietspad voor eens en altijd uit zijn ‘identiteitscrisis’ halen. ,,Hagenaars hebben meer aan een goed fietspad dan aan een promenade met internationale allure.”