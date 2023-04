Einde Escamp University: ‘Dé plek om van een dubbeltje een kwartje te worden’

mijn kamerplant Michiel heeft 350 planten in zijn apparte­ment: ‘Ik ben altijd al een verzame­laar geweest’

In de rubriek Mijn Kamerplant vertellen liefhebbers van binnen tuinieren over hun liefde voor kamerplanten. Deze week Michiel Tollig die met zijn vriend Roy samenwoont in een appartement met meer dan 350 planten. De twee zijn zo dol op planten, en elkaar, dat ze van plan te gaan trouwen. In de Hortus Botanicus in Leiden.