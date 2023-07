Einde lijkt nabij voor omstreden pollers Schilderswijk: ‘Bewoners hoeven dan niet meer om te rijden’

Schilders­wijk gaat nu ‘helemaal dicht’ vanwege werkzaamhe­den: ‘Hoe moeten we op ons werk komen?’

Een groot deel van de Haagse binnenstad ligt al langere tijd open vanwege werkzaamheden, tot frustratie van veel Hagenaars. Binnenkort is ook de Schilderswijk aan de beurt. Dat nieuws leidt tot grote paniek onder bewoners en ondernemers, omdat hun wijk al slecht bereikbaar is vanwege de pollers. ,,Hoe moeten we naar ons werk?’’