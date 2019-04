Einde seizoen voor Haagse voetbalclub BMT nadat speler met rode kaart het veld weigert te verlaten

Voorzitter Osman Yuzer wilde vanochtend nog niet reageren op de gebeurtenissen in het duel met Rood-Wit. ,,Wij komen als bestuur nog bijeen om ons te beraden over de maatregelen die we zeker gaan nemen. Alleen gaan we eerst met elkaar in overleg voordat we ons uitspreken over welke maatregelen dat gaan zijn.” De KNVB hoopt de overige clubs in de zondag eerste klasse B eind deze week te kunnen informeren over de deelname van de Haagse club aan het restant van de competitie.