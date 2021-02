Einde van de Golden Earring: Deel jouw herinneringen aan de Haagse rockband

De gitarist en zanger verwacht niet dat hij in de toekomst nog zal kunnen optreden. ,,Zoals het er nu uitziet, niet. Nu kan ik het niet en het is een progressieve ziekte. Optreden gaat helaas niet meer.’’ Cesar Zuiderwijk zegt niet te willen optreden zonder Kooymans. ,,We zijn een vriendengroep van vier mannen die onvervangbaar zijn. Een nieuw bandlid? Dat zou niet passen. George is ook zo’n icoon. We zullen nooit spelen zonder een van ons.’’