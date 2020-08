Einde van een homofiele herberg, The Stairs is verkocht: ‘Allés mocht in de jaren tachtig en negentig’

,,The Stairs is verkocht’’ zegt John Schuld, beter bekend als Johnny Stairs. ,,De eigenaar van de roemruchte bar-disco voor homo’s aan de Haagse Nieuwe Schoolstraat. De sluiting gaat de kastelein en zijn laatste trouwe gasten aan het hart. Maar homokroegen zijn niet meer in zwang en nu Johnny zijn 75ste verjaardag vierde, is het mooi geweest. Er komt waarschijnlijk geen horeca meer in het pand waar, voordat de Stairs erin kwam, een sjiek visrestaurant was gevestigd. ,,Je krijgt geen nachtvergunning meer’’, weet vaste klant Hans Willink.



Vanaf de opening in 1984 was The Stairs een hit. De homokroeg met podium en dansvloer lag direct naast de Venice; een ander roemrucht homocafé waar Johnny twintig jaar achter de toog stond. ,,Ik mocht die zaak overnemen, maar moest daar zo’n lading geld voor neerleggen dat ik liever in dit pand iets nieuws begon. De Venice had rood tapijt en kroonluchters. Er kwamen nogal wat VVD-ers. Ik was in Amerika geweest en wilde meer de sfeer van de Village People. Een beetje saloon-achtig. En zo is het geworden’’.