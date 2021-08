Einde van Golden Earring, maar Cesar Zuiderwijk gaat door: ‘Niemand gaat mij zeggen dat ik moet stoppen’

Natuurlijk vindt hij het verschrikkelijk dat George Kooijmans door een ongeneeslijke spierziekte is getroffen. Maar vergeleken bij die persoonlijke tragedie valt het einde van Golden Earring wat Cesar Zuiderwijk betreft in het niet. ,,Ik heb het dik 50 jaar fantastisch gehad met deze band. Dan moet je niet zeuren dat het ook een keer ophoudt. Achteraf gezien hadden we ons perfecte afscheidsconcert ook eigenlijk al gehad. Ahoy, november 2019. Met allemaal familie in de zaal en een prachtige concertregistratie als aandenken. Alsof het zo had moeten zijn.’’