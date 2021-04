Eindelijk een flitspaal op de racebaan naar het strand: ‘Hier worden heel veel mensen heel blij van’

Koken & eten Waarom verven we eieren met Pasen?

1 april Met zes basiskleurtjes, wat glitters en allerlei in huis gevonden spulletjes wordt een gewoon ei al snel een paasei. Dat we eieren nu zo creatief mogelijk beschilderen en versieren is het tegenovergestelde van hoe het er in bepaalde orthodoxe kerken vroeger aan toeging. Zij kleurden hun paaseieren rood om zo het bloed van Jezus uit te beelden.