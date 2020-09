Eindelijk kan opgeknapte villa Ockenburgh zich meten met bijbehorende tuin

Mijn Tuin Annette maakt van haar stukje grond een schuil­plaats voor de vlinders en bijen van de Randstad

13 september Annet de Rooij tuiniert al dertien jaar bij de Haagse tuinvereniging Leeuwenbergh. In het begin was overtollig water haar grote vijand, maar inmiddels heeft ze er een bourgondische en weelderige tuin vol prachtige planten, groente, fruit en kruiden van gemaakt. Deze week namen we voor de rubriek Mijn Tuin bij haar een kijkje.