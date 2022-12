Eindelijk krijgen ook lokale partijen geld van het kabinet, maar: ‘Het blijft een oneerlijke strijd’



Acht miljoen per jaar. Met dat bedrag wil het kabinet de lokale politiek in Nederland subsidiëren. Eindelijk krijgen ook partijen als Hart voor Den Haag, Westland Verstandig of Onafhankelijk Delft geld van het rijk. Is dat ‘een mooie stap vooruit’, of blijft het ‘een oneerlijke strijd’ tussen landelijk en lokaal?