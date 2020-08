Eindelijk topbasketbal: The Hague Royals gaat in Dutch Basketball League uitkomen

,,We zijn er nu voor 99 procent zeker van dat Den Haag in de Sportcampus Zuiderpark basketbal te zien krijgt van het allerhoogste niveau." Het is de conclusie van Frank Limburg, binnen de nieuwe basketbalvereniging medeverantwoordelijk voor het technische beleid. ,,We hebben binnen de regio Den Haag een grote voedingsbodem waar het gaat om het opleiden van talent. Met het Rijswijkse Lokomotief en CobraNova uit Voorburg, en eerder het Haagse The Jumpers, was deze regio in de subtop van het Nederlandse basketbal goed vertegenwoordigd."