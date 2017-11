Eindelijk trekt Den Haag weer meer dagjesmensen

Zo'n beetje alle steden hadden er last van. In de crisisjaren, zo tussen 2012 en 2014, kwamen er steeds minder mensen van buiten naar de stad om te winkelen of een museum te bezichtigen. Zo nam het aantal jaarlijkse dagbezoeken in Den Haag met een miljoen af. Maar dat verlies is vorig jaar in één klap goedgemaakt. In 2016 kwamen er 5,4 miljoen dagjesmensen naar Den Haag en dat waren er bijna 900.000 meer dan het jaar ervoor.