‘Eindelijk verlost van die stompzinnige Oranje-reclames’

Ronny Naftaniel (72): ‘Je ziet waartoe racisme kan leiden. Dat een gaskamer het gevolg kan zijn’

27 juni Midden in de Haagse Schilderswijk ligt een joods hofje omringd door de stad. Deze Ostadewoningen werden aan het eind van de negentiende eeuw gebouwd voor arme Joden, maar zij trokken er nauwelijks heen. Bestuurslid Ronny Naftaniel (72) komt regelmatig vanuit woonplaats Amsterdam om te kijken hoe het er is. ,,Het is niet altijd even makkelijk.’’