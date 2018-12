Eindelijk weer vooruitkijken na 30 fatale seconden in Haagse Bos

‘Het zal je maar overkomen. Dat je tijdens een rondje hardlopen een irritant hondje van je afschudt, door de bazin worden uitgefoeterd en nadat je ook haar van je hebt afgeduwd in een politiecel eindigt en als gevolg daarvan je baan kwijtraakt.’



Het overkwam Hans Middendorp, op dat moment bestuurslid van de Algemene Waterschapspartij (AWP) in de regio Delfland. Anderhalf jaar nadat hij op een mooi begonnen dag in het Haagse Bos aan zijn conditie had geschaafd en hij - zijn eigen woorden - ‘ineens in een totaal verkeerde film terecht was gekomen’, stuurde hij een opgelucht mailtje rond. Met als strekking dat het Hof hem ‘volledig heeft vrijgesproken’. Maar ook met de toevoeging dat de strafbeschikking die hij in eerste instantie aan zijn broek had gekregen, een enorme impact op hem heeft gehad. Letterlijke tekst: ‘functie als hoogheemraad kwijt en reputatieschade waardoor ik al langer dan een jaar thuis zit’.



Bij een ontmoeting enkele dagen later is Middendorp nog steeds niet helemaal van de schrik bekomen, maar overheerst de opluchting. Toch wil hij graag zijn verhaal doen. Al is het maar om anderen erop te wijzen dat het zomaar mis kan gaan. En toch ook wel een beetje om zijn beklag te doen over een systeem dat wel erg veel tijd nodig had om hem van alle blaam te zuiveren.