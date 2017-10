Eindexamen valt midden in de vakantie

Op het Pleysier College schrokken ze zich dood toen onlangs een brief op de mat plofte van DUO, de overheidsinstantie die het rooster voor de eindexamens maakt. ,,Een aantal onderdelen van het eindexamen bleek ineens te zijn geplaatst in de meivakantie,’’ zegt directeur Els Westerhuis. ,,Dat betekent dat enkele tientallen leerlingen én docenten speciaal moeten terugkeren. Te idioot voor woorden, natuurlijk.’’



Het Pleysier College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. ,,Onze eindexamenleerlingen krijgen altijd een paar extra toetsen. Zoals schrijfvaardigheidsexamens voor de talen en informatica.’’ Onderdelen die doorgaans worden afgenomen na afloop van het ‘reguliere’ Centraal Schriftelijke Eindexamen. ,,Dat is dus meestal een paar dagen aan het einde van mei.’’



Toen Westerhuis voor dit schooljaar de vakantieplanning maakte, keek ze dan ook goed op de site van DUO wanneer de Centrale Eindexamens waren gepland. ,,Daar heb ik de meivakantie op aangepast. Die vakantie is nu in de twee weken voorafgaand aan de examenperiode. Dachten we.’’ Groot was dan ook de schrik toen DUO plots de extra examens voor het speciaal onderwijs niet na afloop, maar voorafgaand aan het Centraal Schriftelijk bleek te hebben gepland. ,,Op de drie dagen voor Hemelvaart. Midden in onze meivakantie.’’