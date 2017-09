Eis 7 jaar cel en tbs na doodsteken vrouw

Buren hoorden op donderdag 14 juli in de woning aan de Professor Quacklaan een luid gekrijs. In de keuken is een worsteling aan de gang tussen de verdachte en zijn levensgezellin Albina (38). De ruzie ging over sleutels. De uit Irak afkomstige Ibrahim zou uit angst voor ‘de geheime kracht’ alle deuren op slot doen. De stoppen slaan door als zij zegt ‘zullen we de kinderen dan maar doormidden snijden’. Een buurvrouw ziet door het raam dat Abdelmajid zijn partner steekt.

Als de politie aankomt, vinden ze een 4-jarig jochie doodsbang, verstopt achter een bank met een gordijn om. Zijn moeder ligt met een mes tot het lemmet in haar borst op de keukenvloer. Ze overleed later in het ziekenhuis en laat drie kinderen (1,4 en 6 jaar) na. Ze zijn getraumatiseerd en ondergebracht bij famiie van Albina in Rusland. De advocate van de nabestaanden eist voor elk van hen 15.000 euro smartengeld.

Abdelmajid kan zich van de steekpartij weinig herinneren, blijkt vrijdag bij de rechtbank. Hij beweert haar nooit eerder geslagen te hebben.

Waanstoornis

Het ging in die tijd niet goed met Abdelmajid: hij rookte zes joints per dag en hoorde stemmen in zijn hoofd. Hij zocht al maanden hulp bij artsen en psychiaters. Een paar dagen voor het drama was een crisisteam van Parnassia nog bij het gezin op bezoek. Deskundigen concluderen nu dat de man leed aan een paranoïde waanstoornis.

De officier van justitie spreekt van 'onbeschrijflijk leed' voor de nabestaanden en vindt 7 jaar celstraf en het smartengeld passend.

De advocaat van de verdachte noemt ‘het falen van de GGZ de grootste tragedie’. ,,Hij had opgenomen moeten worden, want was knetterpychotisch.” Zij vraagt tbs met voorwaarden, geen cel: ,,Het gaat om een zieke man.”