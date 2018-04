Eis: cel in na steekpartij om scooteroverlast

Het slachtoffer vierde die avond burendag in de straat. Er waren al veel irritaties over scooters die te hard door de straat scheurden. Toen er kort voor middernacht weer eentje aan kwam racen, hield het slachtoffer hem tegen en vroeg de bestuurder om rustiger te rijden. De scooterrijder keerde kort na een discussie terug, met zijn 26-jarige broer. Eerst werd de vriendin van het slachtoffer met een harde klap tegen de grond geslagen. Daarna viel de scooterrijder het slachtoffer aan met een mes, waardoor de man een steekwond in zijn schouder en snijwonden op zijn hoofd en rug opliep.



De broers stelden juist dat de man hén had aangevallen, met een koevoet. De officier van justitie gelooft dat niet. Tegen de broer is 120 uur werkstraf geëist en twee maanden cel voorwaardelijk.



De rechter doet over twee weken uitspraak.



