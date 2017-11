Eis: ondernemer mag jaar niet rijden

,,Het was een bewuste actie van mijnheer om nog even snel de kruising over te gaan", zei de officier van justitie gisteren bij de Haagse rechtbank over het ongeval. Het licht sprong al veertig meter voordat de Gouwenaar de weg over ging op rood, zo blijkt uit onderzoek van de politie. Hij was 3,3 seconde te laat. Volgens de officier van justitie ziet de verdachte niet in dat hij zijn rijstijl moet veranderen, ook al is hij eerder veroordeeld voor zijn verkeersgedrag. ,,Boetes maken blijkbaar geen indruk op hem."