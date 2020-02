Eis tegen foute politieman: twee jaar niet werken en half jaar cel

De strafeis is een stuk lager dan tegen zijn medeverdachten Satish F. (3,5 jaar) en Anthony van H. (3 jaar). Met zijn drieën runden ze volgens het OM bedrijfjes waarmee ze woningen verhuurden aan criminelen. Ze worden gezien als makelaars van de onderwereld. De politieman trok in de politiesystemen mensen na, waaronder mensen die verdacht worden van grootschalige drugshandel, maar verdiende er, denkt het OM, geen geld mee. Hij zou volgens aanklager Mike Visser ook actief hebben meegeholpen aan de criminele activiteiten in het bedrijf, maar zijn rol was wel kleiner dan die van zijn medeverdachten.

Volgens het Openbaar Ministerie was het trio de ‘ultieme facilitators van de onderwereld’. ,,Als je een mooie woning wilde huren, waarbij niemand vragen stelt over je inkomen, als je een auto wilde huren zonder dat je naam op een contract kwam te staan, als je inkomen wilde witwassen (om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen, red.) , kon je op de loonlijst komen.” De grote man was volgens het OM Satish F., Anthony van H. de ‘grote financiële sjoemelaar’. ,,En op de achtergrond Donovan A. die niet raar opkeek als hij iets in het politiesysteem moest checken.”

Klapdag

De activiteiten van F. en zijn kompanen kwamen aan het licht bij een gewoon drugsonderzoek. De verdachte zat in een woning waar officieel niemand als huurder geregistreerd stond. Er volgde nieuw onderzoek waarbij aan het licht kwam dat Satish F. grote contante stortingen kreeg en huur betaalde aan de vastgoedbeheerders die eigenaar waren van de woningen in Ypenburg. Op 5 maart was de ‘klapdag’, waarbij agenten uit het hele land meehielpen aan de inval in 22 mogelijke spookwoningen en doorzoekingen deed op bij elkaar 35 plekken. Bij F. in Nootdorp en bij zijn ex-vrouw vond de politie 450.000 euro. Het geld zat op alle mogelijke plekken in huis verstopt. Achter plinten, in een pan in de schuur, in een schemerlamp, in een kussensloop. In een andere woning vond de politie zes miljoen euro. Dat zat verstopt in een bed.