Eis: vijf jaar cel en tbs voor man die jongen (17) en zijn zusje op straat met mes aanviel

Tadeusz C. (42), de man die verdacht wordt van het neersteken van twee mensen en het belagen van twee anderen in februari 2019 aan de Van Alkemadelaan in Den Haag, verschijnt vandaag voor de rechter. De officier van justitie eiste vijf jaar celstraf en tbs voor poging doodslag, mishandeling en bedreiging.

Daarnaast zou C., als het aan de officier van justitie ligt, twee slachtoffers 118.000 en 3122 euro schadevergoeding en smartengeld moeten betalen.

Het eerste slachtoffer werd van achteren aangevallen. Hij werd in het gezicht en hoofd gestoken en heeft verwondingen aan zijn handen, die hij nog steeds niet volledig kan gebruiken. Ook heeft het slachtoffer last van PTSS. In de rechtszaak vandaag las zijn advocaat een verklaring voor waarin hij liet weten nog steeds niet te kunnen werken en veel last te hebben van klachten. ,,Ik zit hier waarschijnlijk de rest van mijn leven mee.”

Terwijl de verklaring werd voorgelezen, leek C. compleet onaangedaan. ,,Dat is vreselijk”, reageerde hij toen hem werd gevraagd wat hij van de verklaring vond.

Een kwartier na de eerste aanval werd een hardloper uit het niets neergestoken in De Mildestraat, een zijstraat van de Van Alkemadelaan. De politie vermoedde vrijwel meteen dat het om dezelfde man ging. Hij sprak met een sterk Engels accent en zag er volgens de politie uit als een ‘alternativo’. Het slachtoffer had een paraplu bij zich en wist zo zijn belager te verjagen.

Tiener

Vervolgens had C. het voorzien op een jongen van 17 en zijn 13-jarige zusje. De tiener werd in zijn arm gesneden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij hoorde dat in de kamer naast hem ook een slachtoffer verbleef. Deze was er slecht aan toe. Daar schrok hij erg van.

Het laatste slachtoffer maakte de verdachte in de buurt van de woning van de verdachte. Ook hier werd C. met een paraplu geslagen. Het slachtoffer vluchtte vervolgens een sigarenwinkel in, waarvan de eigenaar later de wegrennende verdachte herkende als de man die nu voor de rechter staat.