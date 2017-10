Eis: vijf jaar cel voor Hagenaar die Marktplaatsklant beschiet

De zaak speelde zich ruim een half jaar geleden af op de Pretoriusstraat in Den Haag, op klaarlichte dag in februari. Een toen 22-jarige Leiderdorper had via Marktplaats een afspraak gemaakt om een horloge te kopen en kwam naar de Hagenaar toe. Die had echter andere plannen: hij duwde de Leiderdorper een pistool in de buik en wilde hem beroven.