Eis: werkstraf voor agent die twee jaar lang in politiesystemen snuffelde

Hagenaar moet jaar de cel in na verkrach­ting van 15-jarig meisje in portiek

21:22 Hagenaar Benaissa L. (19) is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij zou een 15-jarig vriendinnetje hebben verkracht in een portiek in het Laakkwartier in Den Haag. De verdachte gaf toe dat hij seks met het meisje had, maar dat was volgens hem vrijwillig gegaan.