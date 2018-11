Eisen tot acht jaar cel na bestelen en oplichten tientallen bejaarden

De daders sloegen in 2016 en 2017 toe in Den Haag, Voorburg, Rijswijk maar ook in de bollenstreek en in het Westland. Ze opereerden in wisselende samenstelling. Met babbeltrucs praatten ze zich bij de merendeels oudere slachtoffers naar binnen. Ze deden zich dan bijvoorbeeld voor als politieman, bankmedewerker of iemand van de gemeente. Ze vroegen naar pinpassen of leidden de bewoners af met praatjes over een ‘lekkage’ waarna er spullen uit huis werden gepikt. Daaronder waren ook sieraden met grote emotionele waarde voor de slachtoffers. Met de gestolen of afgetroggelde passen werden vele duizenden euro’s gepind.