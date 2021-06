EK voetbal juist nu extra belangrijk voor de economie: ‘Het liefst kijk ik in m’n eentje naar voetbal’

‘Geen luxe, maar noodzaak!’: Den Haag komt met gratis maandver­band

10 juni Op een aantal openbare toiletten in gebouwen en in de maatschappelijke opvang in Den Haag komen binnenkort gratis menstruatieproducten. De gemeente start een pilot om te zorgen dat vrouwen in armoede ook naar school of werk kunnen als zij ongesteld zijn.