EK-voetbal kijken op terras? In Den Haag mag het overal

Na corona hopen Hagenaars volop te blijven wandelen door hun stad: ‘Ik heb veel mooie plekken ontdekt’

28 april Buiten lunchen in het park of een koffietje drinken op een bankje op een plein: we zijn het in deze coronatijd weer gaan waarderen. Net als het wandelen door je eigen stad: ,,Dat wil ik ook na dit virus echt blijven doen.’’