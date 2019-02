Elektriciteitsfabriek toont vijf werken van kunstenaar Jeroen Eisinga

Nighfall is Eisinga’s nog niet eerder vertoonde en meest ambitieuze filmproject tot nu toe. De film toont een bevroren meer met daarop een kudde schapen rondom een wrak. Enkele schapen zijn in dat wrak vastgevroren en er woedt een sneeuwstorm. De schapen bewegen wat, maar staan vooral stil. Langzaam worden ze door de sneeuw bedekt. De zon gaat onder. Gedurende de hele film heeft de camera één vast standpunt.

Net als bij zijn andere projecten, kan de kijker ook bij dit nieuwe project van beeldend kunstenaar Jeroen Eisinga (Delft, 1966) een gevoel van onmacht ervaren. Filmprojecten van Eisinga staan erom bekend géén verlossing, verheldering, ontsnapping of climax te hebben. Zo is in Springtime (2011) te zien hoe een bijenvolk gedurende twintig minuten bezit neemt van Eisinga, totdat zijn hele hoofd en bovenlijf onder de bijen zit. In Sehnsucht (2004) filmt de kunstenaar een dode zebra die op de grond ligt. Het hele proces van rotting wordt getoond aan de kijker.

Kunst van Jeroen Eisinga was eerder te zien in andere Nederlandse musea, maar ook in onder meer België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Expeditie Eisinga is de vierde tentoonstelling in de serie winterwerkplaatsen van de Elektriciteitsfabriek aan het Constante Rebecqueplein in de Haagse buurt Rond de Energiecentrale.