Elektrische deken vliegt in brand in slaapkamer, brandweer komt met spoed ter plaatse

Update & Video Veel rook bij brand in pand Thuisbezorgd.nl, schade aan bezorgfiet­sen valt mee

7 februari In een pand van bezorgservice Thuisbezorgd in de Piet Heinstraat in Den Haag is vanmorgen brand uitgebroken waarbij veel rook vrij kwam. In het gebouw stonden veel elektrische bezorgfietsen met accu’s. De schade blijkt achteraf mee te vallen en er raakte ook niemand gewond.