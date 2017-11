Elektrische rolstoel mag nog steeds HTM-bus niet in

Het conflict tussen de elektrische rolstoelgebruikers en de HTM sleept al jaren. De Haagse vervoerder stelt dat het niet veilig is de rolstoelen aan boord van de bus te vervoeren. Vorig jaar nog wees het College voor de Rechten van de Mens de HTM daarover terecht. In een zaak die door de Haagse rolstoelgebruikers Salma en Salim Belmoussa was aangespannen oordeelde het college dat HTM zich schuldig maakt aan discriminatie.

Daarop kwam HTM met een oplossing: de anti-slipmat. ,,Maar dat bleek ook niet veilig genoeg,'' zegt een HTM-woordvoerster. ,,De rolstoelen bleven schuiven. Met name in bochten naar rechts. We kunnen de veiligheid van de passagiers en de rolstoelgebruikers niet garanderen.''

Subsidie

Ook andere oplossingen bieden volgens haar onvoldoende soelaas. HTM wil nu een extern onderzoeksbureau laten uitzoeken wat de gouden greep is. ,,Maar een subsidieaanvraag voor een dergelijk onderzoek is door de Metropoolregio, onze opdrachtgever, afgewezen.''

Belangenorganisatie Vooral is woest over de opstelling van de HTM. ,,Het is toch van de gekke dat deze kwestie na al die jaren nog steeds niet is opgelost,'' zegt voorzitter Wim Carabain. ,,We hebben al tal van ideeën aangedragen. Van een opstaand randje tot verticale stangen. Het lijkt wel gewoon onwil van HTM en de Metropoolregio.''