Elektrische taxi gaat ook in Den Haag rijden

Vier taxibedrijven hebben aangegeven elektrisch te willen gaan rijden en bestelden inmiddels een aantal voertuigen. Zoals Hofstadtax, dat zo'n 75 wagens heeft rondrijden, waarvan er in 2018 zes 'schoon' zullen zijn. ,,We willen er vroeg bij zijn", zegt eigenaar Daniël van den Berg. ,,Elektrische auto's zijn de toekomst." Hoe snel hij er nog meer gaat bestellen, hangt af van de capaciteit van een volle accu. Daar kan nu zo'n 300 kilometer mee worden gereden. Dat moet wel meer worden, stelt Van den Berg. Bedrijven die elektrische taxi's aanschaffen, krijgen per voertuig 5.000 euro subsidie van de gemeente.



Wethouder De Bruijn (verkeer en milieu) zei tevreden te zijn met de eerste oogst. ,,Je hebt altijd een kopgroep, daarna moet de rest volgen. Het is voor ons belangrijk dat branche meedoet. Taxi's rijden van alle auto's het meest."



De Bruijn beloofde dat hij voor meer laadpalen in Den Haag zal zorgen. In het Beatrixkwartier komt in ieder geval binnenkort het derde snellaadstation in de stad.