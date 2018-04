Elf jaar cel voor man die vrouwen tot sekswerk dwong

De man koos zijn slachtoffers zorgvuldig uit, vrouwen die af en toe al een beetje drugs gebruikten. Hij gaf ze cocaïne en heroïne, tot ze niet meer anders wilden. Op dat punt sloeg S. om. De vrouwen hadden een schuld. En die konden ze inlossen door te werken als prostituee. De opbrengsten daarvan stak hij in eigen zak. Als ‘salaris’ kregen zijn slachtoffers drugs. De waarde daarvan was echter totaal niet in verhouding met het geld dat werd verdiend met de seksuele handelingen. Soms waren dat honderden euro’s in een keer. De waarde van de drugs die de vrouwen kregen was hooguit twintig euro. De vrouwen waren op een gegeven moment zo onder de invloed van de Zoetermeerder, dat hij in het bezit was van hun pinpas en identiteitsbewijs.

Aangifte

In 2016 werd de Zoetermeerder opgepakt nadat een paar van de uitgebuite vrouwen aangifte tegen hem deden.



Eén van de slachtoffers was volgens het OM zeker vijftien jaar lang in de macht van S. Ontsnappen? Dat leek onmogelijk. ,,Hij was er heel goed in je in een andere mindset te zetten’’, verklaarde zij eerder in de rechtbank.



Naast mensenhandel is S. ook veroordeeld voor het dealen van harddrugs, het maken van pornografische afbeeldingen van kinderen en het bezit van een vuurwapen.