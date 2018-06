Elf jaar geëist voor moord op Haagse marktkoopman door echtgenote

De vrouw vertelde de Haagse rechtbank dinsdag dat ze door haar dronken man op bed was gesleurd. Hij had haar geslagen op haar neus, en erin gebeten. “Er knakte iets in mijn hoofd.” Ze zou al 2,5 jaar mishandeld zijn door het slachtoffer.

Ze haalde een mes uit de keuken en stak de man daarmee in zijn hartstreek. Olaf wist nog op te staan en naar de galerij van de flat te lopen, maar daar zakte hij in elkaar. Hulpverleners van een mobiel medisch team voerde een spoedoperatie uit in de galerij, maar dat mocht niet meer baten. De 59-jarige Olaf Muller overleed ter plekke.

Quote “Hij is doodge­bloed, terwijl hij nog was te redden.” Officier van justitie

“De handelingen van verdachte waren erop gericht hem te doden”, zei de officier van justitie dinsdag over het drama in de woning. Er was geen sprake van zelfverdediging door de vrouw. Ze had de woning nog kunnen verlaten.

Volgens de officier van justitie had het sterfgeval voorkomen kunnen worden als er eerder hulp was ingeroepen. “Hij is doodgebloed, terwijl hij nog was te redden.” De vrouw liet hem echter bloedend achter in de galerij, aldus de officier.