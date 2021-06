Elfi Verhulst (17): ‘Ik zei altijd dat ik tien kinderen wilde, dat komt misschien omdat ik zelf enig kind ben’

Haagse Nieuwe Haagse nieuwe Bram Eijgenraam kan niet wachten om voor het eerst naar een club te gaan

29 mei In de rubriek Haagse Nieuwe interviewen we elke week een 17-jarige op de springplank naar volwassenheid. Om er even tussenuit te zijn, waren onze Haagse Nieuwe Bram Eijgenraam en zijn familie met vakantie in Noordwijk. „We zijn ook naar het circuit in Zandvoort geweest.”