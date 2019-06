Eli (29) is jongste priester van Nederland: ‘Dat betekent trouwens niet dat ik niet mag feesten’

Eli Stok knielt voor het ronde podium in het midden van de Franciscus & Clarakerk te Delft. Daarop staat het altaar waar de timide jongeman regelmatig preken houdt. ,,Ik kom misschien rustig over, maar met het opentrekken van mijn mond heb ik nooit problemen gehad.”



Als vijftienjarige jongen, geboren in Ridderkerk, discussieerde Eli op het online forum Lord of the Rings Fanatics Plaza over theologie en poëzie. Hoewel hij naar een gereformeerde school ging waar over religie gesproken werd, vond hij in zijn directe omgeving niemand met wie hij dezelfde diepgaande gesprekken kon hebben als met zijn internetvrienden. ,,Ik bezocht pas nog een internetvriendin uit Philadelphia in Cambrid­ge en ik ging naar het huwelijk van iemand in Liverpool.”



Het warme gevoel omringd te zijn door mensen met dezelfde interesses en humor, waarvoor hij in zijn jeugd internetfora afstruinde, vond hij terug bij de priesteropleiding in Vogelzang. Daar gingen de nodige omzwervingen aan vooraf; hij studeerde filosofie en literatuur aan het University College Roosevelt in Middelburg, deed een uitwisseling in de Amerikaanse staat Nebraska en haalde een master in de filosofie aan de Universiteit van Leuven. Toen kwam hij in aanraking met de priesteropleiding. ,,Daar wist ik dat ik op mijn plek was, dat het mijn roeping was om priester te worden.”