Elias van Hees komt vandaag met kerstsingle

Voor ‘vergeten kind’ uit Polen is cirkel rond: ‘Als ik er morgen niet meer ben, wil ik iets nalaten’

8:11 De Pools-Nederlandse ondernemer Kris Florek heeft deze week in Warschau het eerste exemplaar van zijn boek Gunnen in ontvangst genomen. In het boek vertelt Florek over zijn ervaringen bij zijn komst naar Nederland en de lessen die Polen kunnen leren van de Nederlandse mentaliteit.