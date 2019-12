Elise (23) verzint creatieve oplossingen voor mindervaliden: kleerhanger aan een elektrische garagedeuropener

Elise Audier (23) had nooit gedacht dat ze met haar handen zou gaan werken. Ze deed eindexamen aan de havo waar vooral haar hersenen werden getraind en haar handen werden verwaarloosd. Het vak handvaardigheid had ze in de derde al laten vallen.



Over het beroep van revalidatietechnicus hoorde ze pas toen ze zich verdiepte in een opleiding tot fysiotherapeut. ,,Maar toen ik er van hoorde, en ik iemand leerde kennen die revalidatietechnicus was, sprak het me direct aan. De combinatie van het werken met mensen en techniek vond ik meteen interessant'', zegt Elise.