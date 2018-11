'Elk jaar rond 25 februari word ik onrustig, kribbig'

'Rot op, dat mens hoef ik nooit meer te zien'', blafte Manuela Pieterse door de telefoon tegen haar vader. In de brievenbus had ze net een brief gevonden van 'dat mens', een familielid. De strekking: een goede moeder laat een meisje van vijftien toch niet 's nachts over straat zwerven.



,,Natuurlijk heb ik me schuldig gevoeld'', knikt moeder Manuela Pieterse. ,,Dat hoefde niemand mij te vertellen. Maar je weet ook dat kinderen, zeker op die leeftijd, dingen doen die je zo niet hebt afgesproken. Ze had een feestje en zou bij een vriendin blijven slapen. Dat was alles wat wij wisten.‘’



Maar het liep anders en Ximena belandde op die 25ste februari 2012 midden in de nacht op een bankje midden in de stad. Daar zag de nu 31-jarige Stanley A. haar zitten. Na een avondje triviant spelen was hij op weg naar huis. Het meisje had gehuild, dat kon hij zien en behulpzaam vroeg hij wat er was. Samen dronken ze een colaatje en rookten een sigaretje. Ze mocht wel bij hem thuis slapen, als ze wilde?