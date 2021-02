Elk jaar sterven er 14.000 kinderen aan een zeldzame ziekte: ‘Zij worden dubbel getroffen tijdens deze crisis’

Golfbrekers Gonnie helpt Spaanse straathon­den te redden: ‘Ze zijn geschopt en geslagen’

29 januari In Golfbrekers belichten we iemand die iets bijzonders doet in corona-tijd. Vandaag: Gonnie van Beelen die opkomt voor honden in het asiel van La Linea (Spanje). Zelf heeft ze er ook eentje geadopteerd.