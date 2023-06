Elkaar kwijt op het strand? Oriëntatiepalen zijn weer terug in Scheveningen

Naamgever ADO-stadion krijgt boete van 400.000 euro voor ‘verboden’ reclame-uitingen

Aanbieder van sportweddenschappen Bingoal heeft een boete van 400.000 euro gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Volgens de toezichthouder heeft de onderneming, ook bekend als de naamgever van het Bingoal-stadion van voetbalclub ADO Den Haag, zich in reclame-uitingen gericht op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, en dat is verboden.