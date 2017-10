Elke dag een kopje koffie in de ballenbak

Hoe is het idee ontstaan?

,,Ik ben echt superdol op mijn verjaardag. Toen ik merkte dat de mensen om mij heen dertig worden als een 'big deal' zagen kwam ik op het idee voor een grappige expositie.''



Wat laat je daar zien?

,,Alles staat in het teken van dertig worden. Het is een combinatie van illustraties en ruimtelijk werk. Het gaat over stress, kinderen, huizen en hypotheken. Of dat mensen van dertig zich minder gaan aantrekken van wat anderen over hen denken. Dit heb ik op een grappige manier proberen vast te leggen, door bijvoorbeeld ballenbakballen te gebruiken. Op Instagram plaats ik ook elke dag foto's van mijn weg naar de dertig.''



Ballenbak-ballen?

,,Ja, ik houd van de ballenbak. Ik heb er thuis één staan waar ik elke dag een kopje koffie in drink. Mensen van dertig nemen het leven veel te serieus . Ik probeer overal de lol van in te zien.''



Loop jezelf niet tegen de problemen van dertig worden aan?

,,Alleen tegen de biologische klok, maar over de andere dingen maak ik mij geen zorgen.''



Waar moeten we zijn?

,,De expositie is op mijn verjaardag zaterdag 28 oktober vanaf 15.00 uur. De volgende dag lig ik waarschijnlijk met een flinke kater in bed. Je weet wel hoe dat gaat als je dertig ben, dan kan je niet meer zo goed tegen drank. Maar de expositie gaat maandag 30 oktober tot 6 november gewoon door. Belangstellenden kunnen tussen 12.00 en 19.00 uur langskomen. Het is aan de Korte Vijverberg 2 in Den Haag en de toegang is gratis.''