Elke dag een korte kerkdienst vanuit Vlietregui via internet

Vanwege het coronavirus kunnen de normale vieringen in de kerken niet meer doorgang. Intussen is er wel behoefte aan contact en bezinning. Daarom komen katholieke kerken HH. Benedictus en Bernadette en de H. Bonifatius in Rijswijk, HH. Petrus en Paulus in Leidschendam en de St. Martinus in Voorburg met dagelijkse vieringen ‘van gebed en bemoediging’. Die duren zo'n tien minuten en worden maandag tot en met zaterdag vanaf 12.00 uur uitgezonden op rkvlietstreek.nl.