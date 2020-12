Elke filmmaker droomt van een decor als Den Haag, maar er wordt nog te weinig gebruik van gemaakt

Dat Den Haag zich prima leent als filmstad toont de serie Vliegende Hollanders, die elke zondagavond te zien is bij Avrotros. De serie gaat over de relatie tussen KLM-oprichter Albert Plesman en vliegtuigbouwer Anthony Fokker. Een deel van de opnamen vond plaats in de Surinamestraat. De serie rekent daarmee tevens af met het vooroordeel dat KLM een Amsterdams bedrijf is. De vliegmaatschappij is zo Haags als een hopje.